美或准丹麥荷蘭向烏提供F16

【本報綜合報道】英國傳媒周四報道，美國承諾一旦烏克蘭空軍機師完成訓練後，將批准丹麥和荷蘭向烏克蘭提供F16戰機。美國保證將加快轉讓戰機申請審批，以便烏軍機師完成訓練後立即投入戰場。

知情美國官員透露，國務卿布林肯已經致函丹麥和荷蘭外相，稱美方全力支持向烏克蘭轉讓F16戰機，並由合格F16戰機教官培訓烏軍機師。布林肯指出，烏克蘭有能力抵禦俄羅斯持續侵略及對其主權侵犯至關重要，批准丹荷兩國的轉讓戰機請求，將使烏克蘭能夠在第一批機師完成培訓後，立即充分利用新能力。

美官員稱F16無助反攻 美國總統拜登今年5月批准訓練烏克蘭機師操作F16戰機，11個國家組成的聯盟本月將在丹麥開始訓練烏軍機師，並在羅馬尼亞建立培訓中心。丹麥代理國防大臣波爾森上月稱，希望明年初看到訓練成果；惟美國官員曾經私下透露，F16戰機對烏克蘭反攻幫助不大。

烏克蘭過去一年多次公開要求獲得美製F16戰機，聲稱可以增強制空權，包括應對俄羅斯持續不斷的導彈及自殺式無人機空襲，同時為地面反攻行動提供空中支援。