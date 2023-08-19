美情報機構 指烏難收復南部重鎮

【本報綜合報道】烏克蘭在東南部反攻俄羅斯，美國《華盛頓郵報》周四報道，美國情報機構對反攻作出悲觀評估，指烏方可能無法收復南部關鍵城市梅利托波爾。

評估指俄羅斯守衞烏克蘭佔領地的技巧非常熟練，設置雷區及戰壕防守。反攻失利或令烏克蘭及西方國家互相指摘，詰問為何提供數百億美元武器裝備卻無法取得預期目標。烏軍目前從80公里外城鎮羅博季涅向梅利托波爾推進，美國情報機構預料烏軍將無法到達梅利托波爾，今年切斷俄羅斯通往克里米亞半島陸橋的目標落空。

兩條重要高速公路和一條鐵路在梅利托波爾交匯，使俄羅斯能夠從克里米亞半島運送兵員及裝備，前往烏克蘭南部佔領區。有美國國防部官員表示，烏克蘭可能打破慣例在冬季繼續發動攻勢，但屆時為士兵保暖、儲備食物和彈藥將變得十分困難。

CIA曾警告布林肯 料烏反攻失敗 美國資深調查記者赫什聲稱，美國中央情報局曾經警告國務卿布林肯，表示烏克蘭反攻將失敗及無法贏得戰爭；中央情報局對烏克蘭局勢的冷靜評估，促使布林肯考慮促成和平協議結束衝突，就如時任美國國務卿基辛格1973年在法國巴黎結束越戰一樣。赫什又表示雖中央情報局局長伯恩斯知道烏克蘭的前景黯淡，但仍然支持總統拜登的無限期軍事援助烏克蘭政策，目的是在拜登政府獲得更高級的職位。