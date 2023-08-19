與烏戰事遲遲未了斷 俄趕製6000無人機 加大勝算

伊朗見證者136型自殺式無人機規格

俄羅斯與烏克蘭爆發「無限制無人機戰」，美國傳媒周四引述外洩文件指，俄羅斯獲得伊朗協助，正在國內工廠興建生產線，目標是兩年後累計製造6,000架見證者136型自殺式無人機，加強空襲烏克蘭，試圖扭轉戰場形勢。烏克蘭總統澤連斯基周三揚言，無人機是「天空之眼」保護前線，正在大幅增加產量。

俄烏戰爭快速消耗俄羅斯精準打擊彈藥，伊朗的自殺式無人機成為「及時雨」，俄方試圖對烏克蘭發動低成本飽和空襲，令烏方高成本的防空彈藥供不應求。《華盛頓郵報》報道，俄羅斯製造原產伊朗的自殺式無人機，工廠地點是韃靼斯坦阿拉布加經濟特區。這個合作項目分為3個階段，由2023年1月2日至2025年7月30日，分別生產600架、1,332架、4,068架，2025年9月向國防部交付最後一批自殺式無人機。

匿名廠工透露與伊朗合作 《華盛頓郵報》聲稱外洩文件由一名在該廠工作、反對俄羅斯入侵烏克蘭的匿名人士提供，發布時間為2022年冬季至2023年春季，包括廠房設計藍圖、圖解、人事紀錄、供給伊朗同行備忘錄、向俄羅斯國防部介紹項目進展報告。它們使用多個代號，例如「無人機」稱為「船」、以「愛爾蘭」或「白羅斯」取代「伊朗」等。該匿名人士希望透過洩漏文件令國際社會關注，並引致制裁使這項俄伊合作項目受阻。

文件顯示，工廠工程師試圖透過工業專業知識，改善伊朗過時生產技術，大規模生產之餘亦加強質量控制，並探討改善自殺式無人機，使之具備多架同步協調群起攻擊單一目標的能力。美國智庫科學與國際安全研究所研究員審視文件後認為，工廠的進度落後至少一個月，上址重新組裝伊朗提供的自殺式無人機及自行生產機體，但涉及的自殺式無人機數量可能不多過300架，難以在目標時間內製造足夠數量。

此外，文件顯示伊朗同意向俄羅斯出售自殺式無人機的特許經銷權，分享項目文件、本地生產或逆向工程零件、技術。

一份由項目總經理提交的文件估計，這個俄伊合作項目總值1,510億盧布（約159億港元）；根據俄伊兩國此前達成的協議，超過一半的款項由伊朗獲得，並以盧布匯率不穩定為由，堅持俄方以美元或黃金支付。

俄羅斯及伊朗同時遭西方國家制裁，這個自殺式無人機合作項目亦受影響。根據伊朗向俄羅斯提供的數據，超過九成的自殺式無人機系統電腦晶片及電子零件在西方國家生產，主要是美國；在130個電子零件中，只有4個在俄羅斯製造。此外，為了實現自行生產自殺式無人機，俄羅斯在這個合作項目最後階段需要研發引擎，亦是最複雜的任務，俄方在合作之初要求伊朗提供兩個引擎，並連同螺旋槳一起仿製。

烏亦稱正大幅增產無人機 此外，《華盛頓郵報》取得烏克蘭情報評估報告，俄羅斯過去3個月出動超過600架見證者136型自殺式無人機施襲。澤連斯基在周三的例行每日演講提到，前線問題現時很重要、防禦問題在戰略很重要，表示烏方無人機擁有不同航程及不同用途，正大幅增產。本報綜合報道

俄羅斯在阿拉布加經濟特區大規模生產見證者136型自殺式無人機。 阿拉布加經濟特區位置圖 俄伊合作生產自殺式無人機計劃