中科院博士 困緬甸園區一年

【本報綜合報道】內地今年不少民眾受高薪引誘，被「賣豬仔」到緬甸、柬埔寨等東南亞國家，連中國科學院博士也上當。該博士張繼效的楊姓女友周四爆料稱，男友一年前有幾萬元（人民幣‧下同）的債務問題，後被介紹到新加坡從事翻譯工作，但最終被騙到緬甸。張男的哥哥事後已在戶籍所在地報警求助，警方則請託中國駐緬甸大使館協助救援。

被打禁錮 轉帳無果 楊女表示，男友事前因炒幣投資虧損，家庭條件一般，母親癱瘓在床，「就在網上看到這個薪資很高」。張男自去年8月16日被騙至緬甸某園區後，開始時可用其他人的手機與女友溝通，曾透露工作是與別人聊天，強迫每天工作18小時，同時被嚴密監控。惟張男被限制自由至今已一年，緬甸方曾要求家屬轉帳12萬元（約13萬港元）才可放人，但在轉帳後發現帳戶被凍結，無法進行轉帳。楊女表示，她還得知男友因此被打、關禁閉。

原來張男畢業於中國科學院地球環境研究所，後從事博士後研究，並在位於江西的中國科學院盧山植物園從事科學研究工作。張男之前的同事表示，他的為人老實，博士研究方向為古植物，英語很好。他的師妹更表示，直到今年6月才得知其失蹤的消息，而張男頭腦聰明，但對人沒有戒心，可能因此才會上當。