釣標魚設巨額獎金 變相賭博抓獲16人

多地現亂象 付千元入場 有人輸積蓄 內媒昨日報道，多地釣魚場近期頻現天價「釣標」亂象，釣客在規定時間內釣到做了記號的「標魚」就可獲巨額獎勵，有標魚獎勵高達60萬元人民幣（人民幣‧下同，約65.2萬港元），引發社會關注，質疑這是釣魚還是賭博。

廣東省東莞市一間釣魚場早前發布短片，聲稱在池塘裏釣到魚可兌換30萬元（約32.6萬港元），吸引不少人前來釣魚，惟很多人付了不菲的入場費後血本無歸。網民亦在網上分享，聲稱有釣場4小時收費1,180元（約1,282港元），釣到標魚最低獎勵1,000元（約1,086港元），最高則達16.8萬元（約18.3萬港元），需先進行釣位抽籤，獲逾20萬點讚。

釣場流水帳目逾百萬元 東莞市公安局今年上半年接到涉嫌賭博的線索，調查沙田鎮義沙村水都釣魚場後發現它們以釣魚中標返利的形式，以小博大利誘釣客前往釣魚，行為涉嫌變相賭博。警方指，釣場會先在魚背綁上小膠標，分別標註「標王」、「1等標」、「2等標」等字眼，對應高低不同的標，其中「標王」的標金高達30萬元，涉事釣場總流水超百萬元，有賭釣性質的區域入場費有時逾1,000元。

這種模式與正常的休閒釣魚有明顯區別，釣場經營者偽裝營運休閒釣魚場所，實則是糾集人員進行變相賭博，涉事釣場的股東和法定代表人等16人被抓獲，警方目前已對其中13人採取強制措施。

經營者陰招令難度大增 警方向內媒指出，不少人3個月內輸光積蓄，甚至有人刷爆信用卡，有釣場老闆僅4小時就可進帳數萬元。釣標活動看似靠的是釣客技術、運氣，其實釣場經營者作為「莊家」，暗中設置各種套路，包括高標金標魚亮相之後隨即被撈起，釣客根本無緣天價標魚；又或者提前餵飽標魚，限定釣客只能使用特定魚餌；有人亦會借抽籤排定釣客下竿的位置，增加魚上釣難度；有釣場則以紮帶反扣魚標，導致魚標容易脫落，或是使用水溶性紮帶。本報綜合報道