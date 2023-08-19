兩岸國際

貴州客棧大火奪9命
貴州省黔東南苗族侗族自治州黎平縣一處客棧昨日凌晨起火，至今造成9人死亡，兩人受傷。事發凌晨1時02分，黎平縣肇興鎮肇興村客棧「夢幻肇興」發生火災，救援人員迅速趕到現場，至凌晨1時35分左右撲熄大火。經初步核實，起火建築為磚混結構，起火面積約240平方米。
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