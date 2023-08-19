賴清德返台 大陸南海演習射擊

【本報綜合報道】台灣副總統賴清德結束出訪巴拉圭行程，昨日返抵台灣時表示，此行對兩地未來的邦誼、合作有莫大幫助，而國際社會非常重視台灣。中國大陸廣東省海事局周四再發航行警告，昨日至下周二在南海部分海域進行射擊演習，禁止船隻駛入。

陸方斥美用台灣問題挑釁 賴清德上周六以特使身份率團前往巴拉圭出席新任總統培尼亞的就職典禮，去程過境美國紐約，回程過境美國加州三藩市，周五凌晨4時45分返抵台灣桃園國際機場。他下機後表示，培尼亞強調坦誠、堅定地主張台巴兩地友誼是建立在民主、自由、人權的共同價值上，會堅定支持兩地邦誼，也期盼未來能加強政府和民間的各項合作。

大陸海協會副會長孫亞夫周四批評，賴清德堅持「台獨」立場，不接受九二共識，是使兩岸關係一直處在緊張狀態當中的重要因素。他稱美國利用台灣問題挑釁大陸，但從其行政當局角度來說，「也不希望搞得過頭，因此可能有所限制」。孫亞夫認為絕大多數台灣民眾渴望和平、不希望戰爭，而「台獨」勢力和外部勢力的冒險行徑致使台海局勢緊張動盪，其後果可能挑起台海戰爭。多個大陸台商組織近日針對賴過境美國發聲明譴責，陸委會日前指為中共台辦系統背後指使，海基會發言人蔡孟君強調非常不樂見台商因為政治理由被為難。