台限進口大陸產品 涉違世貿規則

朱鳳蓮

【本報綜合報道】中國大陸商務部新聞發言人日前宣布對台貿易壁壘調查最新進展，表示將依據有關規定研究中止或部分中止《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）給予台灣產品的關稅優惠。大陸國台辦發言人朱鳳蓮周五批評，民進黨當局單方面限制大量大陸產品輸入，違反世貿組織規則，同時損害兩岸企業和消費者的利益。

朱鳳蓮指初步調查結果顯示，台灣對大陸採取貿易限制措施是不符合ECFA關於推動兩岸經濟關係正常化、制度化及自由化的要求，違反ECFA有關「逐步減少或取消雙方之間實質多數貨物貿易的關稅和非關稅壁壘」條款。

促台取消貿易限制 陸方支持相關主管部門結合貿易壁壘調查情況，依據有關規定研究採取相應措施。她又指出，參與調查的兩岸企業和商會呼籲台灣盡快取消對大陸的貿易限制措施。

2010年6月，兩岸在九二共識基礎上簽署了ECFA，是推動實現兩岸經濟關係正常化、制度化及自由化達成的特殊安排。大陸指控民進黨當局上台以來，沒有採取切實舉措解除對大陸歧視性貿易限制，今次調查立案時涉及產品2,455項，調查期間調整至2,509項。