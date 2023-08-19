陸媒：台灣秘建P4實驗室

稱位置靠近大陸

影片內指出，台灣第一座P4實驗室是由台軍控制，隸屬於台灣「軍醫局預醫所」（下稱預醫所），位處深山，由重兵把守，沒有門牌。 由於很少出現在公眾視野當中，很多台灣民眾不了解甚至不知道它的存在。影片指出，P4實驗室造價、營運費用高昂，遠遠超出了台軍醫局每年約250萬美元（約1,950萬港元）的一般科學研究預算。翻查之前的台軍醫局預算表，2021年上述預算突然高出正常水平。而在同一年3月，美軍設於印太地區的陸軍第18醫療司令部和台軍醫局局長舉行了一場會議。同年底美國國會提出《美台公共衞生保護法案》，要求在位於台北的美國在台協會內建立傳染病監控中心。影片指出，比較2021和2022年的衞星照片，在美方要求台灣興建實驗室的地方確有動土擴建的迹象。