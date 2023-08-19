教師未完約跳槽 當局逼捐5.3萬

【本報綜合報道】河北廊坊市大城縣一名女教師日前提出辭職，當地教育體育局以她在服務期未滿前提出辭職，要求她捐款5萬元（人民幣‧下同，約5.35萬港元）作為違約金，以賠償單位提供的培訓費用。內媒周三報道，該名女教師僅接受當局兩天培訓，有內地律師指教育體育局的做法涉嫌違規，教育體育局拒絕接受採訪。

稱賠償培訓費 女教師王麗（化名）在2021年9月通過大城縣教育體育局的招聘，成為當地一名合約制中學老師，她被要求在大城縣第一中學工作5年，否則會被記入個人誠信檔案，並需繳納違約金5萬元。她以稅後月薪4,000元（約4,283港元）工作一年，後來通過考試被其他縣教體局錄用為正式教師，她打算跳槽便被要求交罰款。王麗父親周二表示，不少人和她女兒遭遇相同，但更早期的跳槽者違約金僅為3萬元（約3.21萬港元）。

內地律師張永輝指出，《勞動合約法》規定勞動者違反服務期約定的，應當按照約定向用人單位支付違約金。

違約金的數額不得超過用人單位提供的培訓費用，而王麗僅接受兩天培訓，倘若罰款5萬元則有失公平，此外要求強制捐贈不符合贈予合約關於自願原則的法定條件，當屬無效。面對質疑，大城縣教體局表示，王麗自願向大城縣教育發展促進會捐款，縣教體局為其辦理了辭職手續。