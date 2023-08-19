殯儀界發死人財 成本極低開價2萬

前實習生揭破 視遺屬家境定價 內媒周四報道，內地殯儀業會審視服務對象的家境，來決定收費價格。有前實習生透露入職時，公司稱遺屬辦葬禮怕丟臉，幾乎不會講價，一條龍服務一口價須兩萬元（人民幣‧下同，約2.16萬港元），但當中所用道具廉價，部分僅需3元（約3.25港元）。

上海復旦大學博士生唐沈琦曾在殯儀公司實習，她分享當時學得的營銷技巧和工作情況。她指當時入職面試時，副總經理說殯葬幾乎沒人講價，2萬元的一條龍服務基本都是一口價，「不然會有些丟臉」。因此公司會先將遺屬放在道德高地，提示對方出於孝道，有義務要把喪禮辦得體體面面。如果發現遺屬對逝者感情深刻，便抬高價格；倘若遺屬家境不好，便寧願降價促成生意。

誘轉放先人至貴價告別室 與遺屬交談時，殯儀業公司會稱醫院太平間不乾淨，勸誘遺屬將先人遺體轉放豪華告別室，但每天收費可達2,000元（約2,160港元），而普通醫院的停屍間只需幾十元。所謂豪華，其實就是稍微有點木質裝修、打掃整潔，有仙鶴西去的字畫等。更最重要的是，告別室內的冷藏櫃能把遺體保存得比較正常；而被放入停屍間的遺體是冷凍狀態，人放進去再拿出來，像冰錐一樣非常硬。

唐沈琦又指，殯儀公司與民政部門的殯儀館有競爭關係，先接觸遺體的一方擁有優先的商業操作權，能將家屬引入所屬盈利圈、推銷產品並壟斷後續生意，所以公司發展業務的方法就是找到遺體。殯儀人員在接收遺體後，不會收利是，更會向遺體三鞠躬，其實這些動作是為了獲得遺屬信任，為下一步推銷作準備。不少業者會在社區、養老院尋找潛在客戶並提前部署。本報綜合報道

有指殯儀公司會藉孝道濫收費用。 唐沈琦