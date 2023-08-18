波蘭終結戰爭 需要聯美容俄

上周二波蘭總統杜達公布今年10月15日將舉行全國大選，其實自烏克蘭夏季大反攻不利，到如今俄羅斯開始在北部進行反擊，波蘭的政界兩個月來出現白熱化爭論，波蘭要何去何從？一方面反戰反通脹的聲音不斷擴大，但另一方面執政民族主義右派不單止要求北約加大升級武器支持烏克蘭，更有聲言波蘭軍隊可能進入烏西支援烏軍，充分表現其自利的政治機會主義。

援烏前景備受質疑 不過，如今執政的波蘭法律與公義黨面臨民意轉向的危機，首先是波蘭民眾已經表現出廣泛的「烏克蘭厭倦症」，一個最近的民意調查顯示，在2022年俄烏戰爭初期，超過80%波蘭人支持收容烏克蘭難民，這支持度已經下跌至低於50%。

另外，執政法律與公義黨在俄烏戰爭初期的支持度是32.5%，後來曾緩緩升至最高36%，但今年6月支持度只有34%左右，而領導反對勢力公民綱領黨的圖斯克同期的支持度，由25%升到如今接近30%。況且，其他細小黨派基本上更支持公民綱領黨大選後成立聯合政府，主要原因是波蘭現政府和歐盟關係非常差，也將原來波蘭最大公營電視台收歸政府管制，成為執政黨的喉舌，受到歐盟政府及民間嚴厲批評，但是這一步有利執政黨一直到10月的大選宣傳。

由於烏克蘭夏季大反攻失利，以及瓦格納軍團移入白羅斯近波蘭邊境，使波蘭政界極為憂慮，雖然執政及反對黨派均支持要增加軍備，但反對派質疑花費近150億美元向南韓的軍購，以及問題多多的美國F35軍機，都可能水土不服，無法和歐盟武器體系融合，就恐怕和美國一樣，只能打造最貴，不能打造最好的軍隊。

況且，波蘭朝野愈來愈看到繼續支援烏克蘭沒有勝利的前景，波蘭要決定是否進軍烏克蘭，目的不是替烏克蘭打代理人戰爭，而是要收回烏西前波蘭土地，但這是需要波蘭、美國及俄羅斯三方建立默契，這是俄烏戰爭和談對波蘭一個相當好的方案。不然，波蘭一直以來積極的耗費，特別不敢公開已經死傷數以千計的波蘭「僱傭兵」，將付諸東流，但如果這計劃能夠實現，波蘭政府一定需要對俄普京政府有所承諾，解除雙方的敵對態度，這不單止對波蘭有利，歐洲亦會露出和平曙光。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻