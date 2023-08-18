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「鳥中大熊貓」罕有8月現身湖北
有「鳥中大熊貓」之稱的中華秋沙鴨（箭嘴示）近日出現在湖北省宜都市清江水域。牠們往年通常在10月下旬至翌年3月底在宜都過冬，今次8月中旬現身，是該種珍稀候鳥首次於夏季出現在宜都清江水域，創下在宜都市的最早遷徙紀錄。
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