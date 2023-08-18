認知推翻 木乃伊奧茨冰人 禿頭暗啞膚深色眼

木乃伊「奧茨冰人」自1991年於阿爾卑斯山出土以來，身世、死因及為何出現在山口等諸多謎團吸引大量關注。過往人們對其樣貌的重建，認為他是一個皮膚蒼白、頭髮濃密、留着鬍鬚的男人，但最新一項針對骨盆中的脫氧核糖核酸（DNA）研究推翻了上述看法，證明這具有5,300年歷史的木乃伊有着深色的皮膚和深色的眼睛，而且很可能是禿頭。相關研究結果前日在科學期刊《細胞基因組學》（Cell Genomics）上發表。

骨盆提取DNA再測序 奧茨的基因組於2012年首次測序，推測他有淺色皮膚、濃密頭髮及鬍鬚。研究人員今次從奧茨骨盆中提取DNA再次測序，比早年拼湊而成的基因組更完整。

意大利南蒂羅爾省博爾扎諾一間私人研究中心木乃伊研究所所長津克 (Albert Zink) 參與今次研究，他指此前人們認為奧茨的皮膚在木乃伊化過程中變黑，但深色膚色似乎與他生前的膚色非常接近。他又指奧茨皮膚黝黑並不奇怪，因為當時許多歐洲人的皮膚色素沉着可能比現在的很多歐洲人更深。論文合著者克勞澤（Johannes Krause）進一步指出，由於人們對來自歐洲的石器時代人類有先入之見，於是在對奧茨樣貌重建過程中產生偏見。研究結果表明，奧茨在世時看起來更像木乃伊本身。

今次研究還有助於解決關於奧茨血統的問題，似乎排除之前提出的奧茨和當今撒丁島人之間的遺傳親緣關係。研究人員發現，奧茨在現今意大利北部的南蒂羅爾長大並生活，但他與早期安納托利亞農民有更多共同點，他們與同時代的歐洲狩獵採集者沒有太多互動。

津克稱，該項發現讓一些事情變得更加清晰，這表明奧茨很可能生活在一個相對偏僻的地區，與其他種群的接觸有限，來自狩獵採集祖先相關種群的基因流也很少。他認為透過對奧兹血統的研究，可以在未來進一步幫助人們了解奧茨外貌，未來的樣貌重建工作應該考慮到這一點。本報綜合報道