加密幣大亨遭碎屍沖廁所

【本報綜合報道】保加利亞首都索非亞發生一宗駭人碎屍案，一名加密貨幣大亨日前遭人謀殺肢解，屍塊沖落廁所堵塞下水道，水管工通渠揭發命案，包括疑兇在內兩名涉案者已經被捕。

疑兇任職酒保 41歲的死者佩耶夫（Christian Peev）早年透過投資加密貨幣致富，他在美國一間大學畢業，擁有美國和保加利亞雙重國籍，近年返回保加利亞生活，活躍在上流社會。約6年前，他認識任職酒保的疑兇瓦爾奇諾夫（Vesco Valchinov）。佩耶夫的一名兄弟上周四報案指佩耶夫失蹤，調查人員查閱過佩耶夫兩部手機之後，發現他與瓦爾奇諾夫有保持聯絡。

瓦爾奇諾夫所住公寓的一個閉路電視鏡頭拍到，佩耶夫和瓦爾奇諾夫上周二一同進入公寓，第二天瓦爾奇諾夫獨自出入了大廈多次，但再見不到佩耶夫的蹤影。警方認為，佩耶夫是於上周二至上周三期間遇害。另一名疑犯蘇博廷諾夫（Konstantin Subotinov）被捕後告訴警方，他開車幫助兇手將死者的頭顱和骨架，帶到索非亞的市郊維托沙掩埋，

佩耶夫曾幫助瓦爾奇諾夫投資加密貨幣，調查人員懷疑兇案動機與金錢有關，也不排除是瓦爾奇諾夫是出於妒忌死者而動殺機。