星洲搗洗黑錢集團 涉款近58億

拘捕10人原籍福建

被捕的9男1女原籍中國福建，年齡介乎31歲至44歲，當中3人是中國公民，其餘雖持中國護照，但國籍不同。他們周三在新加坡國家法院被起訴，控以貪污、販毒、偽造文件、偽造文件意圖欺騙等罪名。本案另有12人正協助調查，尚有8人被通緝。警方文告稱，超過400名來自商業事務局、刑事偵查局、警察部隊特別行動指揮處和警察情報局的人員，周二在新加坡全國多個地方展開拘捕行動行。一名40歲男子拒捕並從洋房二樓的露台跳下躲在排水溝，他受傷清醒送院。