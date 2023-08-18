多件珍貴藏品損壞散失 大英博物館 誓討回失物

位於英國倫敦的大英博物館周三表示，由於發現多件可追溯到公元前15世紀的文物失蹤、失竊或損壞，已解僱一名工作人員。館方還下令獨立審查保安，並採取「強而有力的計劃」以找回失蹤的藏品。

存放在儲藏室沒公開展出 館方稱，失竊文物包括公元前15世紀至公元19世紀的黃金首飾、珠寶及寶石等，大多數都是存放在一個儲藏室的小物品，最近沒有公開展出。館方又指，將對被解僱的工作人員採取法律行動。倫敦警方正在調查事件，暫未拘捕任何人。館長費舍爾（Hartwig Fischer）則形容事件「非常不尋常」，對此表示歉意，又指館方非常重視保護其所看顧的所有物品，決心糾正錯誤。費舍爾是德國歷史學家，將於明年卸任大英博物館館長。

大英博物館主席歐思邦表示，館方現時有3個首要任務，首先是追回被盜物品；其次是找出可以採取何種措施阻止文物失竊，第三是改善保安和收藏紀錄，防止同類情況再發生。博物館前受託人博德曼將與英國交通警察負責人多爾西領導審查工作，調查博物館的保安計劃及提出改進建議。

自上世紀70年代以來，大英博物館發生過多次館藏物品失竊事件，館方過去二十多年多次審視保安措施，但一直沒有改善。博物館於2004年連續發生兩次中國文物失竊，15件珠寶首飾藝術珍品不翼而飛。博物館展館面積龐大、展品眾多，但是保安人員數量有限，每個展室只安排一兩名工作人員。警衞並不是在固定的位置工作，他們需要到處巡視。而且由於防盜系統花費較高，有展櫃並沒有安裝，如果藝術品體積夠小帶走時不會觸發警報。

大英博物館成立於1753年，1759年1月15日起正式對公眾開放，是世上首個國家博物館，也是世界上規模最大的博物館之一。館內現有800多萬件藏品，大批藏品因館內空間限制未能展出。其中，中國文物是最重要的收藏之一，總數多達2.3萬餘件。本報綜合報道

大英博物館擁有非常多的藏品。（Getty Images圖片） 館長 費舍爾