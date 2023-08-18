美增艦機圖阻伊朗扣押商船

【本報綜合報道】美國加強在中東地區的軍事部署，阻止伊朗在波斯灣等區內海域強行扣押商船。美方增援兵力之一的海軍兩棲攻擊艦巴丹號，目前位於阿曼灣，意味它隨時向西航行穿越霍爾木茲海峽，空軍F35A隱形戰機模擬支援水面作戰任務。

確保霍爾木茲海峽安全

根據美國國防部最新發布的照片，巴丹號周一在阿曼灣展開艦載機飛行任務，掛載空對空導彈的AV8B攻擊機實施短距離起飛及垂直降落。巴丹號與船塢登陸艦卡特‧霍爾號本月6日穿越埃及蘇彝士運河，由地中海駛往紅海，它們本月8日已抵達紅海。美國海軍第5艦隊發言人霍金斯（Tim Hawkins）強調，目前重點是加強軍事存在，確保霍爾木茲海峽一帶的航道安全及穩定，並警告商船勿靠近伊朗水域。