倡烏割地議和 北約官員致歉

延森回應時表示，在討論烏克蘭未來可能出現情況的場合，發表有關言論是錯誤及不應該。他讚揚烏克蘭英勇奮戰抵抗俄羅斯，並指在戰爭開始時有人擔心烏克蘭可能數周或數天內崩潰，但現時的話題是烏方能夠收回多少領土。延森周二在挪威阿倫德爾一個論壇表示，衝突的解決方案可能是烏克蘭割讓部分領土予俄羅斯，以換取北約成員國資格。北約早前表明不會在俄烏敵對行動結束前，接納烏克蘭加入。