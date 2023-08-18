倡烏割地議和 北約官員致歉
【本報綜合報道】北約秘書長私人辦公室主任延森日前發表烏克蘭議和言論，結果受烏克蘭猛烈批評，他周三就事件致歉。烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書達尼洛夫強調，不會與俄羅斯總統普京談判，揚言俄羅斯必須如現代迦太基般摧毀。
延森回應時表示，在討論烏克蘭未來可能出現情況的場合，發表有關言論是錯誤及不應該。他讚揚烏克蘭英勇奮戰抵抗俄羅斯，並指在戰爭開始時有人擔心烏克蘭可能數周或數天內崩潰，但現時的話題是烏方能夠收回多少領土。延森周二在挪威阿倫德爾一個論壇表示，衝突的解決方案可能是烏克蘭割讓部分領土予俄羅斯，以換取北約成員國資格。北約早前表明不會在俄烏敵對行動結束前，接納烏克蘭加入。
反攻現僵局 烏陷兩難
另一方面，美國傳媒周三報道，烏克蘭反攻陷入僵局，令烏方高層官員意見分歧，雙方就繼續推進還是放棄反攻展開激烈辯論。總統澤連斯基面臨艱難抉擇，他必須決定「冒代價高昂的失敗風險全力以赴」，還是「承受嚴重政治後果減少損失」。
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