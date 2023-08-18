美日韓首腦擬定期會談 應對中朝

【本報綜合報道】美國總統拜登、日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅當地時間周五在美國馬里蘭州大衞營舉行峰會，將發表《大衞營原則》及《大衞營精神》兩份文件明確三邊合作框架。為了遏制北韓及應對中國，三國協調每年舉行首腦會談。

南韓傳媒周四報道，《大衞營原則》寫入今後美日韓三國保持合作的方針，《大衞營精神》是關於三國合作藍圖及落實方案的聯合聲明。前者將基於三國共同奉行的價值及規則，闡明為印太地區及世界的和平及繁榮而加強合作之原則；後者將提到今次峰會的共同願景及主要成果，包括設立協商機制、加強延伸威懾及聯合演習。

日本傳媒周三報道，美日韓三國的外長、防長、安全保障事務高級官員每年也分別定期會談，使三邊合作更穩固。報道續指，在大衞營峰會上，三國將在構建半導體等重要物資供應鏈方面達成共識，應對到中國經濟脅迫；亦計劃確認在人工智能、網絡、能源等領域擴大合作，並通過磋商平台具體落實首腦之間的共識。

南韓國家情報院昨日表示，估計北韓正在準備發射洲際彈道導彈或其他挑釁行動，回應大衞營峰會，亦可能本月底或下月初再次發射衞星，為9月9日建政日「獻禮」；又指北韓可能與俄羅斯達成軍事合作協議，不排除俄方向朝方轉讓核導彈技術。

美兵逃朝 白宮盼帶回 另一方面，駐韓美軍二等兵特拉維斯‧金上月18日叛逃到北韓，北韓官媒朝中社周三聲稱他有意尋求北韓或第三國庇護。美國白宮國家安全委員會發言人柯比同日回應時表示，美方會繼續尋求特拉維斯‧金安全回國，又指不能夠相信北韓的說法。