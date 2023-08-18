夏威夷奪命火毀城鎮 官員竟無救災學問

美國夏威夷州毛伊島山火周三增至111人死亡，估計最多1,300人目前仍然失蹤；島上歷史城鎮拉海納是重災區，80%土地焚毀，至今搜索38%區域。毛伊縣應急管理局局長安達亞（Herman Andaya）稱不後悔無發警報，指在山火期間鳴響會令民眾湧到山上躲避，適得其反，但他被揭發沒有災難應對方面的背景。

山火上周二發生至今，毛伊縣政府只能夠辨認數名遇難者身份，當局呼籲民眾提供DNA樣本協助鑑定死者身份。

增至111人亡 料損失249億 有居民指連身體健全的人士都被迫跳落海逃避山火，無法想像身體殘缺、未接獲山火警報的長者及弱勢人群，當時面臨是何種境況。拉海納主要通道周二重啟，是山火發生以來首次開放，方便居民及救援人員進出；當地整體學校校園和教室結構良好，至少3間學校未受影響，但需要接受評估，工作人員已經清理學校，並測試周遭空氣及水質，當局為流離失所的師生提供諮詢服務。

外界估計山火造成32億美元（約249.6億港元）受保財產損失，聯邦應急管理局派遣600人協助搜尋失蹤者及恢復工作，向逾1,300個受影響家庭提供合共230萬美元（約1,794萬港元）援助。夏威夷州州長格林表示，約500個酒店房間可供使用，有331名無家可歸者入住，並將提供1,000間房間或房屋供撤離居民及應急人員使用。

毛伊縣政府應對山火的手法備受爭議，居民指山火剛發生時無響起疏散警報，很多人等待數天才獲救，更因停電無法從電視或收音機收到短訊提示。安達亞周三解釋，鳴響警報會令民眾走上山，該處正正是火勢最嚴重；根據火災指引，當局應該以短訊、語音留言等發出提示，並通知電視台和電台，慣常做法是在山火期間利用最有效的方式向公眾發送緊急信息。格林承認島上警報器老化，部分故障正在維修。

山火零警報 辯稱憂湧上山 美國傳媒指安達亞沒有任何災難應對背景，他2017年12月獲聘為毛伊縣應急管理局局長，根據當時報道，其本科專業是政治科學與政治演講，並有法律博士學位，曾出任毛伊縣住房和人類事務部副主任、市長辦公廳主任等行政崗位。參與遴選安達亞的前毛伊縣消防局長默里指，事主曾參與啟動民防緊急行動中心的工作，對2003年以來毛伊島發生的各種緊急事件，有豐富的制度知識。本報綜合報道