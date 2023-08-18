颱風加重蟲災 黑龍江開會預防
【本報綜合報道】農業農村部周三在黑龍江省雞西市召開東北片區秋糧重大病蟲害防控現場會，稱受颱風「杜蘇芮」、「卡努」帶來強降雨影響，可能加重病蟲害發生流行的風險，要求各地加密監測預警，強化分類指導，搶抓農時做好防控。
暫未影響秋糧生產
會上指受近來強降雨影響，一方面可能加重玉米大小斑病等發生流行的風險，應及時對過水田塊噴施廣譜性殺菌劑、植物生長調節劑或葉面肥，實現防病促熟增產。另一方面也可能導致局部地區黏蟲等重發危害，如黏蟲已在內蒙古興安盟科右中旗查見發生13.6萬畝、重發面積2萬畝，需加強監測並及時組織防控。
會議認為，東北片區通過加強組織發動、加大資金支持、強化指導服務，推進統防統治、綠色防控，當前病蟲害總體偏輕發生，沒對秋糧生產造成明顯不利影響。會議強調，當前正值東北地區秋糧病蟲防控關鍵時期，各級農業農村部門要迅速行動，落實各項防控措施，降低危害損失。
此外，內地官媒昨天報道，中共中央政治局常務委員會召開會議，研究部署防汛抗洪救災和災後恢復重建工作。會議指出內地仍然處於主汛期，要精準預警響應、全力搶險救援、用好救災資金、認真排查總結，同時要求各級黨委和政府要認真貫徹落實黨中央決策部署。
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