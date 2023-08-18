颱風加重蟲災 黑龍江開會預防

暫未影響秋糧生產

會上指受近來強降雨影響，一方面可能加重玉米大小斑病等發生流行的風險，應及時對過水田塊噴施廣譜性殺菌劑、植物生長調節劑或葉面肥，實現防病促熟增產。另一方面也可能導致局部地區黏蟲等重發危害，如黏蟲已在內蒙古興安盟科右中旗查見發生13.6萬畝、重發面積2萬畝，需加強監測並及時組織防控。