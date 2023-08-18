參觀大學黃牛猖狂 廣東下令對外開放

廣東省教育廳周二表示，大學校園屬公眾資源，應盡可能對外開放，隨後將下發通知指導各高校安全有序地向社會開放。華南城市研究會顧問朱秋利建議，每個學校根據自己的時間和區域，指定開放時間、場所、路線等，並建立外來人員入校制度、須知及違反規定處罰措施等。

大學校園應否對公眾開放，入校參觀需求高漲催生黃牛等問題，引起廣泛關注。廣州市多數高校目前不對外開放，或僅對師生及家屬開放，眾多想入校參觀的人士在門口無法入內。部分高校門口有黃牛黨成員坐着，做起付費帶人入校參觀的生意。廣東省教育廳安保處處長江存餘表示，封閉和隔斷只是疫情期間造成的例外狀態，但這種狀態可能讓一些學校形成依賴，享受封閉管理帶來的便利。封閉也許能減少一些管理成本，師生員工身份單一，進出審批方便，但管理不便不能凌駕於開放之上，大學應該適應開放帶來的管理難度，在開放中讓校園精準、精細管理能力的提升。

逾半高校開發預約系統 江存餘表示，目前廣東省高校已逐步向廣大市民開放，全省100多所高校中有50多所開發測試預約系統。比如深圳大學、南方科技大學等已經開放預約系統，中山大學、華南理工大學等高校正在開發測試預約系統。學校將綜合考慮校內人員的承載量等因素，在保證正常教育秩序的前提下審批，讓市民憑證入校參觀。

江存餘提醒，市民進入校園時應當遵守學校安全管理規定，配合學校保安驗證身份和攜帶物品。此外，部分高校還會通過校園開放日、招生宣傳季、團體參訪等多種特定情形滿足市民的參觀要求。廣州大學城不少高校在疫情期間，出於安全考慮設置圍欄和圍牆。對於障礙物應否拆除，江存餘指圍欄並不影響開放，它和開放不是對立的關係；學校建圍欄不是為了阻斷和市民、公眾的聯繫，但不能因安全問題因噎廢食，拒絕開放。本報綜合報道