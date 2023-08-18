台科技廠高層 自揭遭色誘換資訊

【本報綜合報道】台灣科技大廠「群創光電」一名許姓處長周三在社交網發文，自爆在已婚期間男女關係混亂，曾經「偷食」其他廠商3名女業務人員，更與其中一名女子拍下大量性愛影片。外界擔憂涉事公司的股價走勢，公司回應稱正在調查，強調用人準則將以最高道德標準處理。

許男發文時表示，無法忍受目前的婚姻狀態，多年來與公司供應商及客戶亂搞男女關係，時間點都重疊。他稱多名女子用身體換取公司資訊，除了公開女方全名和電話外，還詳述性癖好，直言拍攝的性愛影片多到一小時都刪不完。外界猜測許男的社交網帳號被妻子盜用，但男方否認，稱「自己做的事要負責，如今只想誠實面對自己所犯下的過錯」。

拍性愛片 群創光電調查 當地傳媒引述業內人士指，這種事很常見，「不然你以為訂單怎來的」。另有業務員稱陪已婚主管出差應酬，也常被胸襲性騷擾，「幾乎大家都在搞婚外情」。群創光電回應表示，尊重員工私人生活，若經後續調查發現有違反法令、員工行為準則原則或人事管理規範；又強調重視員工誠信廉潔，將持續要求同事謹慎勤勉，共同維護公司聲譽。