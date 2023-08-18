軍方反腐敗 醫用品集中採購

【本報綜合報道】內地傳媒昨日報道，經過近兩年試點實踐，中央軍委後勤保障部近日印發通知，即日起在全軍醫療機構、藥材供應機構試行低值醫用耗材區域帶量集中採購。在福建省試行期間，醫藥採購價格平均降幅53%、最高降幅87%。本次組織全軍範圍試行，嚴格價格監測管控措施，規範採購交易，在減負增效的同時最大程度防範廉政風險。

內地醫療領域反腐風暴持續，陝西省近日首次通報院長受查，廣東省受查人數暫時最多。四川省宜賓市紀委監委敦促全市醫療系統違紀人員主動交代問題，已經追繳違紀違法和不當所得1.5億餘元人民幣（約1.6億港元），推動集中招標採購藥品平均降價22%。

醫藥反腐近日成為熱點之際，有自媒體涉嫌污名化國家傳染病醫學中心（上海）主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏，稱他結過三次婚，妻子是「醫藥代表」。內地傳媒昨指，這是子虛烏有的虛假訊息，批評相關自媒體捏造事實製造話題，以達到吸引眼球增加流量的目的。