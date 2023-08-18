中國南亞博覽會 王毅晤多國領袖

【本報綜合報道】中共中央政治局委員、外長王毅周三在雲南省昆明市會見來華出席中國－南亞博覽會的斯里蘭卡總理古納瓦德納、老撾國家副主席巴妮、尼泊爾副總統亞達夫、越南副總理陳流光。陳流光表示，願在東盟中發揮應有作用，共同維護南海和平穩定。

在會見陳流光時，王毅表示雙方要籌備好下階段高層往來，進一步深化戰略互信，共同維護好政權和制度安全，期待東亞合作領導人系列會議在越南等東盟國家共同努力下取得積極成果。陳流光表示，發展對華關係是越外交政策頭等優先，越南反對並警惕外來干涉，將與中方加強高層往來，深化各領域務實合作。

王毅也與其他政要會面，古納瓦德納表示，斯里蘭卡將與中方共同落實一系列重要全球倡議，期待拓展雙方經貿投資等合作。巴妮表示，老撾願與中方密切高層往來，加強經貿投資旅遊各領域合作，打造老中命運共同體樣辦。亞達夫指，尼泊爾將繼續奉行一個中國政策，決不允許任何勢力利用該國領土從事反華活動。

菲總統任命中國特使 另一方面，菲律賓與中國近日因南海問題關係緊張，菲律賓總統小馬可斯周三任命前外交部長洛欽為中國特使，負責特別事務。洛欽負責菲律賓外交工作期間多次發表對華強硬的言論，2021年5月在社交網發表有粗口的涉華言論，要求中國漁船離開南沙群島牛軛礁。