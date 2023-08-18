上海搗盜版積木玩具 涉款逾11億

【本報綜合報道】內地傳媒周三報道，上海市一個犯罪團夥在未經樂高（Lego）公司許可下開設公司、招聘員工，組建分工明確的仿製及銷售盜版樂高玩具，涉案金額高達11億元（人民幣‧下同，約11.8億港元）。黃浦區人民檢察院近日以侵犯著作權罪、銷售侵權複製品罪，對涉案14人提起公訴。

起訴14人 倉庫繳侵權玩具 當地公安機關前年6月起偵察發現，涉事犯罪團夥以陳×甲及陳×乙兩兄弟為首，先後2006年及2016年共同註冊成立從事玩具生產和銷售業務的公司。團夥通過製作模具、3D建模等方式，將正品樂高積木玩具顆粒，拼搭說明書和外包裝圖案進行一比一複製，並在外包裝盒上標註自有商標在國內外銷售，謀取暴利。

樂高公司2017年發現有關行為，並向兩人註冊的公司提起民事訴訟，對方因而支付逾22萬元（約23.6萬港元）賠償金。惟兩人此後將設計部及銷售部等搬離公司總部避查，繼續侵權謀取非法利益。

警方去年8月初抓獲部分涉案人士，並在上述公司倉庫等多處扣查上千款各類樂高侵權玩具，共計逾160萬盒，以及用於製作仿冒樂高積木玩具的模具等物品。

經鑑定，送檢的涉案積木玩具與樂高公司擁有著作權的積木套裝基本相同，檢察機關最終認定涉案侵權玩具達1,400餘款，目前該系列案件已經起訴4宗14人，追訴到案3宗16人，黃浦區檢察院將持續追蹤後續發展。