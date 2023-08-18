廣東穩就業16措施 聘青年獲千元補貼

為了進一步強化全省就業優先政策，廣東省人民政府辦公廳日前發布俗稱「穩就業16條」的《關於優化調整穩就業政策措施全力促發展惠民生的通知》（下稱《通知》），內容包括企業聘請符合條件青年，每招一人可獲1,000元（人民幣‧下同，約1,080港元）補貼，由即日起開始實施。

《通知》首先強調，就業是最基本民生，偏偏高校畢業生等重點群體就業問題依然承壓，因此改善調整現行穩就業政策，省政府辦公廳決定出台實施「穩就業16條」。它分為激發活力擴大就業容量、拓寬渠道促進青年就業、強化幫扶兜牢民生底線及落實基礎提升服務效能總共4個部分，包含多達16項措施。

扶助畢業生及基層工作 在激發活力擴大就業容量方面，《通知》稱會加大市場主體穩崗擴崗支持力度，除了延續實施階段性降低失業保險費率政策至2024年底，企業可享受就業補貼政策同等適用於符合條件個體工商戶；強化重大項目及重點企業用工支持；鼓勵金融機構開展就業創業金融服務；加強創業培訓及創業孵化，可給予高校畢業生、農民工等重點群體入駐政府投資開發創業孵化載體最長3年免租期；發揮技能培訓促進就業效應，推進「產教評」技能生態鏈建設；強化多元就業形態培育。

至於拓寬渠道促進青年就業層面，《通知》指會鼓勵吸納青年就業，若有企業招用畢業年度及離校兩年內未就業高校畢業生、登記失業的16至24歲青年，每請用一人可獲補貼，另鼓勵有條件地區給予參加「大灣區青年就業計劃」人員每人每月2,000元（約2,160港元）生活補助；鼓勵引導基層就業，繼續實施「三支一扶」計劃、「廣東大學生志願服務西部（山區）計劃」等行動；支持到粵東粵西粵北地區就業，兩年內普通高等學校、職業學校、技工院校畢業生一旦前往粵東粵西粵北地區就業可獲補貼，其中博士每人1萬元（約1.08萬港元）、碩士每人7,000元（約7,560港元），其他每人5,000元（約5,400港元）；支持國有企業擴大招聘規模；穩定機關事業單位崗位規模。

保障困難群體基本生活 在第3部分，《通知》提及會強化失業人員就業幫扶；保障困難群體基本生活。最後，它在落實基礎提升服務效能方面提到會完善基層就業服務網絡；提升就業服務訊息化水平；加強業務協同數據共享。本報綜合報道