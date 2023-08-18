台試射兩款防空導彈 解放軍偵察

【本報綜合報道】繼愛國者二型防空導彈和代號「雄昇」的雄二E型次音速攻陸巡航導彈後，台灣空軍昨日清晨試射天弓二型和天弓三型防空導彈，過程順利。惟台灣空軍近日在東南部地區舉行年度操演期間，中國大陸每天派出軍機和軍艦接近。

台灣空軍周二起一連3天，在東部海空域進行空對空、空對海、海對空、地對海、地對空實彈射擊操演。天弓二型及天弓三型防空導彈昨日陸續從屏東九鵬基地發射升空，導彈尾部拖着白色火燄從基地內轟然巨響，恆春半島東岸都看到氣流痕迹。

台灣國防部昨日公布，至當日上午6時前24小時內，偵獲解放軍10架次軍機和6艘次軍艦持續在台灣周邊活動。其中兩架次軍機進入台灣西南和東部空域，分別為運8電子偵察機和直9反潛直升機。台軍運用任務艦機及安置導彈系統嚴密監控應對。

英國傳媒和民意調查機構益普索昨日公布民意調查，66%受訪美國成年人同意美國要做更多準備應對中國大陸軍事威脅，約一半人支持美國向台灣提供軍備；42%人反對出動美軍防衞台灣，38%受訪者支持美國在台灣遭中國大陸攻擊時出兵援台。

政黨指太平島現安全漏洞 另一方面，台灣基進黨昨日披露，位於南海南沙群島的太平島，島上邊防官兵因網絡信號不佳，開啟漫遊可以連結中國移動通訊的信號上網。該黨質疑台灣出現嚴重安全漏洞，南島通訊被中國大陸掌握，呼籲台灣政府相關單位改善該島通訊設施。