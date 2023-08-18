賴清德過境三藩市 逾百人高呼反台獨

【本報綜合報道】台灣副總統賴清德出訪巴拉圭後，周三回程時抵達美國三藩市過境，美國在台協會主席羅森伯格與台灣駐美代表蕭美琴登機迎接。在他下榻的酒店外，逾百人高呼「反對台獨」，並試圖離開示威區域逼近酒店，遭警方趕回原處。

晤駐美代表 賴清德率團抵達三藩市機場後，車隊由警車開道，美方派出公路警察協助車隊順利行進。美方予以賴清德副總統規格接待，並為此專案替隨團記者打開快速通道。賴隨後將出席僑宴，周四凌晨將乘坐飛機回台，完成7天6夜行程。賴清德在社交網發布與蕭美琴和羅森伯格的合照，指很高興回到三藩市，期待在當地見到許多朋友。

三藩市灣區中國統促會日前登報動員，號召華人到賴清德下榻的酒店外示威。在三藩市機場附近的凱悅酒店外，大批華人周三高舉「世界上只有一個中國」等標語，高呼「台獨死路一條」抗議他過境。賴清德去年初過境當地亦有約80人到場抗議。

中國大陸駐三藩市總領館重申，堅決反對任何形式的美台官方往來；又指賴清德是「台獨」分裂分子，打着過境的幌子竄美活動，為參選台灣總統造勢，拉美國為「台獨」言行站台，呼籲領區各界人士充分了解台灣問題的由來、本質和真實現狀。