上月訪京 耶倫嘗可致幻覺蘑菇

【本報綜合報道】美國傳媒周二報道，美國財政部長耶倫受訪時表示，上月訪問北京時在一間餐廳進食能夠令人產生幻覺的蘑菇，笑稱事後並無感覺任何迷幻之處。

耶倫上月訪問北京時，曾經前往三里屯「一坐一忘」餐廳用膳，期間享用蘑菇「見手青」。她周一稱當時不知道那種蘑菇可能引發幻覺，是後來才知道，強調當時在座無人感到不適，自己也沒有出現任何奇怪感覺；又稱當時是中方人員點菜，她看書也得知該種蘑菇如烹煮得宜，進食並不會有問題。

根據資料顯示，「見手青」是牛肝菌屬下一種真菌，切開後會變成藍色；一旦不當食用，可以導致胃腸不適或出現幻覺。

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