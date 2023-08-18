中美互徵關稅示威 世貿均裁定違規

中美兩國2018年爆發貿易戰，各自向對方的產品加徵關稅。世界貿易組織繼去年裁定美方違反該組織規則後，周三亦裁決中方反制不符合相關條款。美國貿易代表辦公室對此表示滿意，聲稱措施確保國家安全免受威脅；中國商務部重申，這宗爭端案問題的根源在於美方，中方維護自身合法權益屬於正當之舉。

特朗普5年前發動貿戰 2018年3月，時任美國特朗普政府根據《1962年貿易擴張法》第232條款國家安全調查，宣布對進口鋼鐵及進口鋁材，分別徵收25%關稅及10%關稅。中國其後宣布對原產於美國的部分產品，徵收15%至25%的額外關稅作為反制措施，涉及總值24億美元（約187億港元）的美國產品。同年4月5日及7月16日，中美兩國分別要求與對方在世界貿易組織磋商，無果後各自提出申訴，同年10月18日要求設立爭端案專家組。

美國指控中國不符合《1994年關稅與貿易總協定》第一條及第二條條款，涉及一般最惠國待遇及關稅減讓表，中方剝奪其最惠國待遇及違反加入世界貿易組織時作出的貿易讓步。爭端案專家組認同美方的說法，中美雙方可以在60天內提出上訴；惟美國阻止世界貿易組織上訴機構的任命，使其無法審理令上訴陷入無法解決的局面。

美國貿易代表辦公室形容，中國在世界貿易組織起訴的同時利用關稅單方面報復，這種處理爭端的決定顯示中方虛偽；又稱世界貿易組織被證明未能夠有效解決中國及其他國家非市場過剩產能的問題，這些過剩產能對市場為導向的鋼鋁行業構成生存威脅，並且通過對進口的影響威脅美國國家安全，包括侵蝕美方生產鋼鋁的能力。

華斥美保護主義是禍端 中國商務部條約法律司負責人表示，正在研究爭端案專家組報告，並將按照世界貿易組織規則做好後續工作；又指本案問題的根源是美方單邊主義及保護主義行徑，中方依法採取反制措施。

負責人提到，世界貿易組織去年12月裁定美國加徵鋼鋁關稅違反規則，但美方逃避執行義務，拒絕取消違規關稅措施，中方呼籲立即取消。

另一方面，英媒和民意調查機構益普索周四公布民意調查結果，顯示大部分美國受訪者認同向中國產品徵收更重的關稅，並且相信美國需要加強準備，應對來自中國的軍事威脅。在1,005名接受訪問的美國成年人中，75%受訪者對中國持有負面看法，66%受訪者更傾向在明年總統選舉，支持主張對中國產品加徵關稅的候選人。本報綜合報道

世界貿易組織裁定中美兩國互徵關稅違規。（Getty Images圖片） 美國在申訴時引用之



《1994年關稅與貿易總協定》條款內容