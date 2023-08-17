擅替主人轉暖氣 貓咪「服刑」

日本一名飼主近日因愛貓擅自將房間裏的冷氣切換成暖氣，於是宣布讓愛貓透過「服刑」反省，不僅將牠放入箱子中，還在箱子外附上黃色掛牌，上面寫有「我把人類正在睡覺房間的冷氣切換成暖氣」，有趣的舉動吸引大批網民關注。