普京籲和平解決尼日爾局勢

普 京

【本報綜合報道】馬里臨時總統戈伊塔與俄羅斯總統普京周二通電話討論尼日爾軍事政變，戈伊塔指普京強調了和平解決尼日爾局勢及穩定薩赫勒地區的重要性。

西共體成員國防長今明開會 克里姆林宮表示，普京應邀與戈伊塔通電話，雙方尤其關注撒哈拉-薩赫勒地區當前局勢，特別是透過和平政治和外交手段解決尼日爾問題的重要。美國國防部發言人辛格表示，華府致力於外交解決方案，尼日爾是美國不想失去的夥伴。

西非國家經濟共同體成員國防長今天至明天將在加納開會，討論軍事干預尼日爾的可能方案，由軍方任命的尼日爾新總理贊恩（Ali Mahaman Lamine Zeine）指國家處於過渡過程，已向內部和外部解釋過，並重申願意對各方保持開放和對話，而尼日爾需要維持獨立。

另一方面，俄羅斯塔斯社及俄新社昨天報道，英國情報機構軍情六處（MI6）疑似在烏克蘭招募僱傭兵，擬阻止非洲國家與俄羅斯合作。報道引述多個確認來源的消息指，暗殺破壞小組由100名烏克蘭民族主義者及新納粹武裝分子組成。