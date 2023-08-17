中印軍長級會談 同意維護邊境和平

【本報綜合報道】中國與印度周二晚上聯合發布新聞稿指，兩軍周日至周一在莫爾多／楚舒勒會晤點印方一側，舉行第19輪軍長級會談。雙方同意通過軍事和外交渠道保持溝通對話勢頭，盡快解決剩餘問題。中國外交部發言人汪文斌周三在例行記者會，積極評價本輪軍長級會談取得的進展。

印度傳媒指，相關會談首次連續兩天舉行，情況罕見。雙方圍繞解決中印邊界西段剩餘問題展開積極、深入和建設性溝通，保持溝通對話解決餘下問題期間，同意維護中印邊境和平安寧。簡短的新聞稿顯示，中印仍未就邊界爭議取得具體進展。汪文斌昨天形容，雙方在坦誠、務實的氣氛中，圍繞解決中印邊界西段剩餘問題展開積極、深入和建設性的溝通。

印度今年是二十國集團（G20）輪值主席，G20領袖峰會下月在新德里舉行。外界預期中印兩國舉辦本輪軍長級會談是希望突破僵局，為中國領導人屆時訪印製造較好的氛圍。雖然中印兩軍已從加勒萬河谷等4處脫離接觸，但拉達克地區仍有數萬士兵和先進武器部署。