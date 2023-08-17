特朗普案19被告 准於監獄登記自首

特朗普

【本報綜合報道】美國前總統特朗普等19人周一在喬治亞州富爾頓縣因涉嫌試圖推翻2020年總統選舉結果被起訴，檢察官准許被告下周五前自首。縣警周二表示，預期特朗普會向當地監獄自首。

私人律師要求轉移聯邦法院 警方聲明指，目前根據地區檢察官辦公室和主審法官的指示，預計起訴書中提到的所有被告會在萊斯街監獄登記，他們可以隨時自首，監獄全天候開放。警方補充，由於本案史無前例，某些情況可能在無警告下改變。美國傳媒指，大多數在富爾頓縣被起訴的人通常都在富爾頓縣監獄登記，縣警長拉巴特曾指希望像對待任何其他被告一樣，對待特朗普案的涉案人士。

同案被告、特朗普私人律師朱利安尼周二稱下周自首並討論保釋條件。他又指根據美國法典，由於他是為聯邦官員、即特朗普工作，此案的起訴管轄權應由州法院轉移到聯邦法院，否則應撤訴。

另一名被告、前白宮幕僚長梅多斯則正式入稟喬州法院，要求把案件轉到聯邦法院。他的代表律師指，梅多斯可在聯邦法院申辯稱根據美國憲法，他可以免受起訴，對他的指控相當於「州份干預聯邦官員的職責」，屬於違反憲法，梅多斯亦打算單獨提出「立即撤訴」的請求。