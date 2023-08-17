美日韓領袖峰會 明商多範疇合作

美國總統拜登將與日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅召開三方領袖峰會，布林肯周二與日本外務大臣林芳正、南韓外交部長朴振舉行視像會議。布林肯事後表示，這場峰會別具歷史性意義，是繼2015年後首次有外國領袖造訪大衞營，也是美日韓首次單獨召開領袖峰會。他指，三國領袖將有機會討論並強化多項優先事項上合作，從實體安全、經濟安全，到人道協助、發展融資、全球衞生及新興科技等議題。

布林肯指，峰會召開之際，區域與全球正面臨地緣政治競爭考驗，包括氣候變化、俄烏戰事、核武挑釁等。美日韓加強互動，有助印太區域實現自由、開放、繁榮、安全、具韌性與相互連結的願景。被問到峰會將着重於中國還是北韓挑戰，他沒有正面回應，僅表示峰會不會被任何單一議題主宰，但安全確實是美日韓聯盟核心。