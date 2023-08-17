稱軍方歧視尋求庇護 朝證拘留越境美兵

駐韓美軍士兵特拉維斯‧金（Travis King）上月18日在板門店共同警備區，突然從南韓一側越過軍事分界線進入北韓。北韓官媒朝中社昨天證實，朝方正在拘留特拉維斯‧金，當事人表達尋求難民庇護的意願，指對美軍感到不滿而逃到北韓。美國國防部表示，無法證實特拉維斯‧金的言論，並繼續關注他能否安全回國。

朝中社報道，特拉維斯‧金承認決定前往北韓，是因為他對美軍內部的不人道對待和種族歧視懷有怨恨，自己願意在北韓或第三國尋求難民庇護，並表示他對不平等的美國社會感到希望幻滅。報道未有透露其他詳情，僅表示朝方繼續調查此事。

特拉維斯‧金去年9月至10月在南韓涉及3宗襲擊案，需要接受審前羈押，之後被判入獄50天，上月10日出獄。他獲釋後原定上月17日乘坐美國航空編號AA280航班返回美國德州布立斯堡接受進一步紀律處分。美國和南韓軍方當日押解特拉維斯‧金到仁川國際機場，他到機場後成功逃走，並參加非軍事區遊覽團，抵達板門店。

尹錫悅喪父 朝媒未提及 另一方面，南韓總統尹錫悅父親、延世大學名譽教授尹起重周二去世。截至昨天，北韓傳媒未提及尹錫悅喪父的消息。尹錫悅是任內遭遇父母喪事的第二位南韓總統，前總統文在寅任內2019年10月29日喪母，翌日朝方通過板門店向韓方轉交領袖金正恩親署的唁電。當時韓朝關係因美朝河內談判破裂而陷入僵局，但金正恩出於與文在寅舉行三次雙邊會談培養的私交而致唁電哀悼。相比之下，尹錫悅與金正恩沒有見過面，現時韓朝關係根本無法與文在寅執政時期相提並論，朝方向他致哀可能性微乎其微。

北韓領袖在與其相識的南韓總統或重要人士去世時以多種形式致哀，朝中社2009年5月25日，以時任領袖金正日名義發文悼念前一天去世的前南韓總統盧武鉉。同年8月，朝方向韓方派出代表團弔唁前南韓總統金大中。金大中遺孀李姬鎬2019年6月去世時，金正恩的胞妹金與正向韓方轉交唁電和花圈。本報綜合報道