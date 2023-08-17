美3轟炸機飛巴士海峽 解放軍驅離
【本報綜合報道】台灣副總統賴清德過境美國並出訪巴拉圭之際，解放軍上周六起一連3天在東海軍演。台灣傳媒昨日引述消息指，解放軍軍演才剛結束，美方周二深夜突然派出3架B52H戰略轟炸機，飛越巴士海峽，但被中國大陸派遣軍機驅離。
疑針對大陸東海軍演
台灣傳媒引述消息指，美軍該批B52H戰略轟炸機從關島起飛，以「一字形」隊形一路往西飛行，從巴士海峽南端通過；它們逐漸往中國大陸東南面沿海逼近，被解放軍空軍軍機警告驅離後隨即折返。由於美軍B52H戰略轟炸機飛往台灣南部及東南部多以單架次為主，報道形容今次情況相當罕見，是否應對中國大陸軍演耐人尋味。
台灣國防部昨日公布，周二上午6時至周三上午6時共偵獲解放軍軍機16架次、軍艦6艘次持續在台灣周邊活動，其中兩架次殲16戰機飛入台灣西南空域，一架次直9反潛直升機飛入台灣東部空域。另外，解放軍東部戰區昨日發布消息指，第73集團軍某旅火力分隊近日赴東海某陌生海域，舉行實兵實彈射擊演練。
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