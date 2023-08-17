賴清德蕭美琴 傳聞搭檔參選

【本報綜合報道】台灣副總統、民進黨總統參選人賴清德日前出訪過境美國紐約期間，與台灣駐美國代表蕭美琴分別身穿1號及11號球衣赴花旗球場看棒球賽，引發外界「賴蕭配」聯想。民進黨立委王定宇周二表示，蕭美琴是絕佳的副手人選之一，非常符合主流民意期待。

王定宇指出，賴清德與蕭美琴一張背影照，瞬間就有上萬人按讚，還有人提出總統選舉的「賴蕭配」，如果賴清德選擇蕭美琴擔任副手，是一個非常加分、非常好的選擇。但據他私下了解，蕭美琴希望把心力放在為台灣拚外交一事上，對於擔任副總統「她是千百個不願意說出口」，民眾的期待也有壓力，故尊重當事人決定。

紐約聚首合照 台灣外交部發言人劉永健同日表示，賴清德的1號球衣是副總統以特使身份出訪拚外交、勇往直前的意思，台灣之前與大都會球隊共同舉辦活動，主辦單位為貴賓所製作的球衣都是1號。至於蕭美琴所穿的11號球衣，劉稱是兩年前對方獲邀開球時所製作的球衣，當時她選擇11號，取其「一個人有兩隻腳，腳踏實地」的意思。