巴拉圭新總統就職 兩提台灣

培尼亞

【本報綜合報道】巴拉圭總統就職典禮周二舉行，新任總統培尼亞在就職演說兩度提到台灣，強調巴台不僅是盟友，而且是兄弟之邦。台灣副總統賴清德在典禮上與美國內政部長哈蘭德、西班牙國王費利佩六世、巴西總統盧拉等人致意寒暄。

巴拉圭新任總統就職典禮在巴拉圭總統府後廣場舉行，多國政要齊聚，培尼亞抵達會場後，在國會議長監誓下，就任巴拉圭總統；現場鳴放禮炮，軍機飛越觀禮台上空向新任元首致敬。就職典禮結束後，賴清德參加在亞松森大教堂舉行的宗教祈福儀式，再轉往巴拉圭總統府出席慶賀團向培尼亞總統伉儷致賀活動與晚宴，最後是觀賞慶祝亞松森建城486周年的檢閱軍警大遊行。

賴清德出席 國台辦不滿 賴清德於周二與媒體茶敍，強調今次過境美國與以往慣例相同，他是以副總統身份出訪而非總統候選人。他批評，中國大陸以此為藉口文攻武嚇或威脅，只是印證媒體報道其企圖介入台灣選舉，「疑賴論」或「疑美論」旨在分化台灣與美國關係，進而影響選情。中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，賴清德利用過境竄美鼓譟「台獨」分裂謬論，再次表明其標榜的所謂和平論調完全是謊言，只會給台灣帶來兵凶戰危。