俄會議上 李尚福談及台問題

【本報綜合報道】中國國務委員兼國防部長李尚福周二出席第十一屆莫斯科國際安全會議並在大會發言。他指台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉，中國統一是歷史大勢，在台灣問題上玩火、妄圖以台制華必將以失敗告終。

華副參謀長 現身印太防長會議

李尚福指，中方提出全球安全倡議，倡導共同、綜合、合作、可持續的安全觀，走對話而不對抗、結伴而不結盟、共贏而非零和的新型安全之路，得到國際社會積極響應；中方期待與各國共同踐行全球安全倡議，為變亂交織的世界注入更多的穩定性和正能量。他也與俄羅斯國防部長紹伊古舉行中俄防長工作會晤，紹伊古表示，中俄是戰略夥伴、好鄰居和忠實朋友，保持着高水平的軍事聯繫。