北約高層倡烏割地予俄 換入盟 基輔炮轟

持續近一年半的俄烏戰爭戰況仍舊膠着，有北約官員日前建議烏克蘭可向俄羅斯割讓部分領土，換取加入北約成為成員國。多名烏克蘭官員隨即批評上述建議「非常荒謬」，重申絕對不會接受，北約秘書長斯托爾滕貝格暫未回應事件。

挪威《世道報》周二報道，北約秘書長辦公室主任延森（Stian Jenssen）出席在阿倫達爾舉行的小組會議，商討烏克蘭加入北約事宜。他稱：「我認為解決方案可能是烏克蘭放棄領土，換取獲得北約成員國資格。」此外，延森提到須由烏克蘭自行決定何時與俄羅斯談判及相關條件。對於北約是否認為烏克蘭必須放棄領土才加入時，他暗示其他人曾討論過烏克蘭戰後計劃。

會議內容曝光後，烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）同日在社交網批評建議荒謬，意味選擇民主迎來失敗，鼓勵全球性犯罪之餘，亦維護俄羅斯政權，破壞國際法，把戰爭延長至下一代人，重申：「殺人犯不應受到糟透的放縱行為鼓舞。」

烏克蘭外交部發言人尼科連科公開拒絕延森提議，又指一直以為北約與烏克蘭一樣，不在領土問題上作任何交易，他批評北約官員有意或無意地塑造烏克蘭有可能放棄領土說法，造成有利俄羅斯局面。面對烏方批評，一名北約官員重申對烏支持「明確而堅定」，完全支持烏克蘭主權及領土完整，只要有必要將繼續支持基輔政府，致力實現公正及持久和平。烏克蘭總統澤連斯基上月曾出席北約峰會，無收到「入約」邀請。他當時稱明白到只要烏克蘭與俄羅斯戰爭持續下去，就無法成為北約成員國。

普京指北約部隊 或與美英澳關係整合 俄羅斯總統普京周二以視像方式向莫斯科國際安全會議發言，指不排除西方國家正將北約部隊與美英澳三方安全夥伴關係整合。普京又指，美國謀求按自己的需要，推行所謂印太戰略，實際上是打造由華盛頓控制的軍事政治聯盟，目的是從人類悲劇中獲利，在新殖民制度框架下迫使各國臣服，並肆意利用各國的資源。本報綜合報道

澤連斯基 延森（中）是斯托爾滕貝格（左）辦公室主任。