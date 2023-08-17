彭定康女婿淪英槍擊案「車手」9‧15判刑

【本報綜合報道】前港督彭定康51歲女婿查爾斯（Elton Charles）因為涉及去年9月英國倫敦一宗槍擊案，周二被當地法院裁定串謀持有槍枝意圖製造暴力恐懼罪成。法官下令押後至今年9月15日宣判刑期，查爾斯與另外3名被告獲准有條件保釋。

案發去年9月6日，現場是倫敦西部格林福德一間印度餐廳。閉路電視顯示，一名槍手步出一輛白色貨車後，向涉事餐廳開槍；餐廳玻璃被子彈擊碎，幸好未釀成人命傷亡。檢方指控查爾斯涉嫌負責擔任「車手」，並協助同案另一被告、其48歲弟弟聖埃梅（Nathaniel St Aimie）執行襲擊。除了查爾斯與聖埃梅兩兄弟外，46歲男子格蘭特（Nicolas Grant）及42歲男子摩根（Lee Morgan）同時被控。

當地傳媒報道，查爾斯在庭上辯稱案發當天收到聖埃梅短訊，得悉對方打算給他大麻，相約在格林福德見面，之後在對方建議下一同閒逛。他稱對槍擊案不知情，對自己被捕感到震驚，並解釋指跟隨弟弟離開住所吸食大麻的原因，是太太、即彭定康女兒彭麗思「不喜歡我吸食大麻，她肯定不喜歡我在住所吸食它（大麻）」。

彭麗思聞判灑淚 檢方形容沒有食客被殺完全是「好運」，施襲者的動機是恐嚇餐廳東主。案件經歷5周審訊後，陪審團周二商議7小時，最終認定查爾斯、格蘭特、摩根罪名成立，聖埃梅較早前認罪。報道指彭麗思在庭上聽到判決後，雙手掩面流淚。當地傳媒指查爾斯與彭麗思1992年相識後成為好友，二人2001年宣布訂婚，翌年舉行婚禮。他們目前育有3名子女，分別是17歲、15歲、12歲。查爾斯父親是來自美洲法國屬地瓜德羅普島移民，母親來自西印度群島，他在倫敦西北部長大。