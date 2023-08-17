中國官媒斥美國四處挑釁 救災卻乏力

【本報綜合報道】美國夏威夷州毛伊島山火傷亡及失蹤者眾，在中國社交網引發關注。中國官媒《環球時報》周二發表社評，批評美方一直以「世界領導者」自詡，擁有800多個海外軍事基地，旗下航空母艦四處耀武揚威，過去更把中國高空氣球事件當成重大安全威脅，卻在應對真正災難或公共安全事件表現遲鈍、應對無力。

靠居民自發組織 該篇題為《美軍艦寧到南海挑釁，卻不在夏威夷救火》的社評首先提到，夏威夷州珍珠港正正是美國印太司令部所在地，軍方偏偏無動於衷，早期救災工作大多是由居民自發組織，很少看到國民警衞軍、聯邦應急管理署、州政府及地方政府身影。社評隨後質疑美國應對國內災難事故遲鈍，與其在對外搞「競爭」狂熱形成強烈反差，只顧積極對外行使霸權，卻未把保護國民安全作為國家安全出發點及落腳點。

社評指夏威夷州山火是屬於整個美國問題，華府在建設針對國內災難事故機制幾乎無任何明顯改善，寧願把中國高空氣球一事炒作為重大安全威脅，卻對眼前慘禍保持冷靜，恐怕下一次災難來臨時，其表現「也就不可能會好到哪裏去」。《環球時報》另有政治文章引述專家批評，美國政府應對山火反應遲滯，不像已發展國家。

惟外界質疑，中國官媒此時發表批評美國應對自然災害不力的文章，轉移外界對中國華北地區嚴重水災的視線。有網民認為中美作為兩個大國，同樣受全球暖化引致自然災害頻生的情況影響，雙方互相指摘於事無補，理應攜手合作應對全球暖化。