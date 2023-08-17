拜登補鑊 將視察災情

【本報綜合報道】美國總統拜登日前被問及對夏威夷州毛伊島山火死亡人數上升時，說「不予置評」後上車離開而備受抨擊，白宮周三宣布拜登伉儷下周一視察災區。周一再度被刑事起訴的前總統特朗普，斥責拜登拒絕協助或評論毛伊島慘劇；共和黨全國委員會發出電郵，附有拜登在特拉華州海灘的照片，指他任由災民自行謀生。

拜登周二到威斯康辛州密爾沃基出席活動時指，他和第一夫人吉爾將盡快前往夏威夷州，並已經與夏威夷州州長格林討論，希望確保他到訪不會干擾救災；又向對方保證聯邦政府將提供所需的任何援助，聯邦應急管理局局長克里斯韋爾負責此事。白宮副發言人多爾頓稱，截至周二接近500名聯邦人員部署毛伊島，聯邦應急管理局已經向毛伊縣政府提供50,000份膳食、75,000升水、5,000張床、10,000張氈。與此同時，白宮周二發表「事實清單」反駁外界抨擊，詳細介紹拜登政府應對毛伊島山火的措施。該份「事實清單」首先提到，整個政府動員支援毛伊島即時及長期救援及重建工作。此外，海軍及海岸防衞隊在事發後不久支援海上搜救行動，陸軍直升機協助撲滅山火。