疑電線杆倒塌釀災 電企面臨集體訴訟

【本報綜合報道】美國夏威夷州毛伊島山火成因未明，《華盛頓郵報》周二報道，疑似電網故障導致這場火災。另有網傳影片顯示，拉海納有木製電線杆在大風中倒塌並壓到乾草後起火。夏威夷電力公司事後面臨3宗起訴，其中兩宗是集體訴訟。

毛伊島東部馬卡沃毛伊雀鳥觀測中心的閉路電視上周一晚上10時47分，捕捉到樹林有一道強光，可見樹木在風中搖晃，中心的高級研究協調員普里布爾相信，這時候有樹倒在電線杆上，之後停電，中心開啟發電機後閉路電視再次運作，此時森林已經起火。監測電網感應器數據的公司Whisker Labs指，在同一時間馬卡沃10個感應器記錄到夏威夷電力公司的電網發生重大事故。

馬卡沃是毛伊島最先起火地點之一，但與摧毀拉海納的大火無關。在拉海納，上周一晚上11時38分至上周二清晨5時期間合共發生34次電力故障，其中上周二凌晨2時44分和3時30分有重大故障，有居民清晨5時起床時發現停電，一小時後恢復供電。根據感應器數據，拉海納部分地區的電力早上6時10分一度恢復，約半小時後再停電。專家指這是問題所在，意味斷電的線路突然成為社區中潛在的新火源。

被指建設及維護有疏忽 另一方面，訴訟原告均指控夏威夷電力公司不理會國家氣象局的警告，疑似因電線杆在強風倒塌引燃乾草導致起火。原告亦聲稱，夏威夷電力公司在架空電力基礎設施的建設、維護、檢查和營運存在疏忽。