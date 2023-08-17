夏威夷如煉獄 民眾跳海逃生 堤邊浮屍駭人

山火增至106死 美國夏威夷州毛伊島山火至今發生一周，遇難人數截至當地時間周二增至106人，州長格林形容識別遇難者身份的難度堪比2001年911恐襲或戰區。生還者憶述逃出鬼門關時心有餘悸，指事發之初沒有響起警報，見到濃煙掩至和灰塵蔽日才意識到山火來襲；當逃到海邊後浸濕衣服遮面，見到防坡堤邊有死屍。海上不少人大叫救命，惟長者或殘疾人士無法自行跨過防波堤上岸，部分人嚴重燒傷。

拉海納火勢85%受控 毛伊島山火上周二發生，已經成為美國超過一世紀以來最致命的山火。毛伊縣政府表示，重災區拉海納在內的4場山火之中，其中一場已經撲滅，拉海納山火85%受控，其餘兩場山火分別75%受控及100%受控，但當局強調100%受控不代表火勢撲滅，只是代表消防員完全包圍火勢；撲滅的定義是消防員相信現場沒有物件仍然燃燒。毛伊縣政府同時公布首兩名死者身份，他們分別是74歲及79歲的拉海納居民，當局已經通知家屬；另有3名遇難者身份已經確認，但警方在家屬收到通知前才公布。

風暴來襲恐影響搜救 格林估計截至周一拉海納有1,300人失蹤，當地人口為12,700人，災區27%地方完成搜索，但警告將發現更多燒焦的屍體。他指天氣預告周末出現風暴，帶來狂風及大雨，可能影響搜救工作；又透露山火蔓延速度最快每分鐘1.6公里。聯邦應急管理局表示，至今逾3,000名災民登記領取聯邦援助，當局向每名災民提供700美元（約5,460港元）。拜登政府尋求國會批准提供120億美元（約936億港元）救災資金。

美聯社周二發表題為《他們獨自搏鬥生存，毛伊島居民經歷作出生死決定的時刻》報道，生還者奇基諾（Mike Cicchino）表示上周二停電，下午外出購買發電機，但見到街上一片混亂，人們奔跑和尖叫着，抓住他們的孩子，匆忙上車逃去。他見狀立即掉頭回家，帶同妻子和5隻狗逃離寓所並報警求助，警員指示跟隨車流。當局封鎖出入拉海納的高速公路，全部車輛只能夠駛往前街。奇基諾向妻子稱要棄車，但四周都是火。

奇基諾直言與妻子只好跳過防波堤在海中躲避，用衣服遮面防止吸入濃煙。他在防波堤爬上爬落，大叫走失愛犬名字，並見到防波堤有屍體。他盡力救起最多的人，直至自己因吸入濃煙嘔吐才停下來。在之後的5小時至6小時，奇基諾夫妻在大海和海岸之間來回移動，蹲在牆後試圖盡可能地蹲低，當火燄從天而降，他們浸入水中。報道指，美國海岸防衞隊首次收到有關山火的通知是當天下午5時45分，檀香山搜救指揮中心收到有人在拉海納附近水域的報告。奇基諾和其他人利用手機向救援船隻打閃光燈，引導它們過來營救，獲救者大部分是兒童。本報綜合報道

拉海納居民冒死跳海避開山火。 夏威夷毛伊島山火發展過程 毛伊島多場山火燒毀大量建築物。 夏威夷毛伊島山火位置圖