借直播推廣色情詐騙 16人就逮

【本報綜合報道】內地傳媒周二報道，上海閔行警方今年2月接到短片平台抖音安全中心報案，指監測到大量短片帳號異常，在直播時播放事先錄製的不雅影片，並加入色情軟件連結，誘惑觀眾再進行詐騙。警方分赴多地抓獲智××等引流黑產團夥成員16人。

引流到第3方平台 抖音通報，可疑帳號在直播中先播放正常內容，然後黑屏並伴隨不雅影片背景音，最後出現帶有「同城約炮」軟件連結的二維碼，有將用戶引流到境外第三方平台實施詐騙的嫌疑。用戶一旦下載這些軟件，背後的客服就會不斷以做任務獲得免費「約炮」機會等話術，進行刷單、裸聊等詐騙。

警方調查發現，有多個網絡黑產團夥利用此手法，為境外詐騙集團引流獲利。警方逐步鎖定以智××、裴××、李××為首的3個引流黑產團夥，並逐一制訂抓捕計劃，現場查獲用於作案的25部手機、8個硬碟等。智××等11人因涉嫌非法利用訊息網絡罪已被刑事拘留，其中5人被移送起訴，其餘5人被採取刑事強制措施。