攝影師稱自家作品被指侵權遭索賠

微博認證訊息為「科學科普博主頭條文章作者」的攝影師戴建峰（@Jeff的星空之旅）發文指，視覺中國指其公眾號侵權使用他們173張照片，提出兩個解決方式，限期周五前回覆。一是購買版權素材套餐，單價每張300元（約323港元），合作期限為一年；二是以每張500元（約538.7港元）賠償。他指不知其作品如何成了視覺中國所有的版權，「還要我賠償，幹了十幾年第一次遇到」。